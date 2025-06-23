Это просто невероятный город - легендарный боец UFC восхищен Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Член Зала славы UFC и бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг был официальным комментатором турнира "UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.", который прошел в Baku Crystal Hall 21 июня.

Об этом Trend сообщили в "Бакинском городском кольце".

Согласно информации, во время визита в Баку Майкл Биспинг поделился на своем канале в YouTube впечатлениями от города.

Легенда UFC выразил свое восхищение азербайджанской кухней, особенно кебабом и дюшбарой. Он также подчеркнул чистоту бакинских улиц и дружелюбие горожан.

Биспинг записал видеоблог во время утренней пробежки, показав своим подписчикам центр столицы, включая Ичеришехер.

"Возможно, однажды у вас будет возможность поехать в Баку - я определенно рекомендую. Это просто невероятное место с великолепной архитектурой. Здесь проходит Гран-при Формулы-1, а теперь и UFC. В Азербайджане питают большую любовь к спорту", - отметил он.

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