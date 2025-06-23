Названо количество населенных пунктов, строящихся на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана ведется строительство 27 населенных пунктов, реконструкция и восстановление 25 населенных пунктов, заложен фундамент 21 населенного пункта.

Об этом было сказано на заседании Кабинета министров по подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы "Большого возвращения", сообщает Trend.

Было отмечено, что на освобожденных территориях на первом этапе завершено строительство 15 населенных пунктов - городов, поселков и сел, обеспечено проживание населения и его реинтеграция в экономическую деятельность.

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