ACIPE открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном — председатель правления

БАКУ/Trend/ - Ассоциация поставщиков кредитной информации в странах Евразии (ACIPE) открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Trend в кулуарах I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку сказал председатель правления ACIPE Руслан Омаров.

«Мы активно сотрудничаем со странами кредитной экосистемы на пространстве Евразии через платформу ACIPE, и Азербайджан не является исключением, — отметил Омаров. — Помимо взаимодействия в рамках ассоциации, у нас есть и двусторонние проекты: например, мы предоставляем скоринговые решения для Молдовы, Кыргызстана, Монголии, Румынии, Узбекистана. В случае с Азербайджаном наше партнерство пока развивается преимущественно в рамках ACIPE, где осуществляется обмен сервисами и продуктами», - сказал он.

По его словам, идет активный обмен сервисами и продуктами, доступными на уровне площадки ACIPE, и это сотрудничество полезно как Азербайджану, так и другим участникам.

«Мы видим интерес к опыту Азербайджанского кредитного бюро, и это способствует углублению взаимодействия. Мы открыты к расширению кооперации и надеемся, что партнерство перерастет в более тесные форматы», — отметил глава ACIPE.

Омаров подчеркнул, что ассоциация приглашает к сотрудничеству все кредитные бюро стран региона.

«Первоначально ACIPE была создана как объединение стран бывшего Советского Союза. Однако со временем к нам присоединились Монголия, Саудовская Аравия, Турция, Румыния. Таким образом, мы уже становимся более глобальным игроком», — добавил он.