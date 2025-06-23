В Университете ADA состоялась церемония открытия 19-й Бакинской летней энергетической школы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 июня в Университете ADA состоялась церемония открытия 19-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School – BSES), организованной Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy – IDD).

Как сообщает Trend, мероприятие проводится в партнерстве с Фондом Университета ADA, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), а также компаниями bp и Kolin.

Двухнедельная интенсивная сертификационная программа объединяет специалистов в области энергетики, изменения климата, окружающей среды и устойчивого развития, исследователей и официальных лиц государства.

Летняя программа, посвященная вопросам развития регионального сотрудничества и перехода на "зеленую" энергию в рамках энергетической связности и Среднего коридора (Middle Corridor), насыщена интерактивными лекциями, исследованиями и научными поездками.

На церемонии открытия выступили заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, проректор Университета ADA, директор IDD Фариз Исмаилзаде, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, руководитель отдела партнерства IDD Наргиз Исмаилова и старший научный сотрудник IDD, менеджер программы BSES Хаджар Гусейнова.

Первый день программы, посвященный теме "Энергия, окружающая среда и возобновляемые источники энергии", охватил такие вопросы, как энергетическая история Каспийского региона, дорожная карта устойчивого энергетического перехода Азербайджана в условиях изменения климата, возможности в области возобновляемой энергии и энергетическая дипломатия в переходный период.

В первый день выступили заместитель министра Эльнур Солтанов, руководитель Международной консультативной группы bp Майкл Денисон и заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Фаган Абдурахманов.

В нынешнем году в программе принимают участие более 40 представителей из 14 стран – Азербайджана, Германии, Болгарии, Чили, Испании, Италии, Пакистана, Танзании, Турции, Вьетнама, Хорватии, Греции, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства. Среди участников — представители министерств, международных организаций, энергетических компаний и аналитических центров.

Отметим, что программа проходит с 23 июня по 4 июля.

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