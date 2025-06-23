Операция Ирана против базы США не представляла никакой угрозы для Катара - Совбез

БАКУ /Trend/ - Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана опубликовал официальное заявление в связи с ракетным ударом по американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре, сообщает Trend.

«В ответ на агрессивные действия Соединённых Штатов против ядерных объектов Исламской Республики, могущественные вооружённые силы Ирана несколько часов назад нанесли ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре», — говорится в документе.

Число выпущенных ракет, как подчёркивается, соответствовало количеству авиационных ударов США по иранским ядерным объектам. Также сообщается, что удар был нанесён исключительно по военной инфраструктуре, находящейся вдали от гражданских объектов и жилых районов Катара.

В заявлении подчёркивается, что операция не представляла никакой угрозы для дружественного и братского Катара и его народа.

«Иран остаётся приверженным сохранению тёплых и исторически прочных отношений с Государством Катар», - говорится в заявлении.