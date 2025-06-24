Появились официальные кадры удара США по ядерным объектам Ирана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Появились официальные кадры удара США по ядерным объектам Ирана.

Как сообщает Trend, видео операции "Полуночный молот" распространили американские военные.

Напомним, что 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп