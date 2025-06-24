Иран атаковал важнейшую базу США - советник командующего КСИР

БАКУ /Trend/ - Иран атаковал важнейшую базу США в регионе.

Как передает Trend, об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, именно с этой базы осуществлялись основные полеты американских военных самолетов во время нападения США на Иран.

Вахиди заявил, что Иран дал решительный ответ на агрессию, с которой он сталкивается со всех сторон.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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