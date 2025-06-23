Продлен запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана

БАКУ /Trend/ - Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана продлен до 14:30 по бакинскому времени 24 июня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге заявил представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

"В связи с последними событиями, в целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (14:30 по бакинскому времени) вторника. Мы настоятельно рекомендуем соотечественникам воздерживаться от посещения аэропортов страны и получать информацию о расписании рейсов только из официальных источников",- добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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