Названо количество заемщиков в базе АКБ

БАКУ /Trend/ - В базе Азербайджанского кредитного бюро (АКБ) содержится информация о 4,8 миллиона заемщиков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов на I Международной конференции по кредитной отчетности.

По его словам, 4,7 миллиона заемщиков - физические лица.

"Всего в стране 3,3 миллиона активных заемщиков. В то же время сообщу, что количество закрытых и открытых кредитов до 2025 года составило 38,2 миллиона единиц", - отметил он.

Э.Габибов подчеркнул, что при запросе кредитной информации о физическом лице этот процесс может быть обеспечен за 0,2 секунды.

"В нашей базе содержатся данные о 275 тысячах индивидуальных предпринимателей и 29 тысячах юридических лиц. Число активных заёмщиков составляет 3,2 миллиона человек. Кроме того, в базе зарегистрировано 1,7 миллиона активных поручителей. Мы можем реализовать 2 миллиона кредитных отчетов за один день", - добавил он.

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