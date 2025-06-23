Назван объем социальных выплат населению Азербайджана за первые месяцы года

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев текущего года населению было выплачено свыше 3 миллиардов 944 миллионов 547 тысяч манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.

Об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, передает Trend.

Отмечается, что в январе-мае 2025 года общая сумма выплат увеличилась примерно на 295 миллионов 244 тысячи манатов, что составляет рост на 8,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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