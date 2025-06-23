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Цены на нефть снижаются на биржах на фоне ударов по базам США

Энергетика Материалы 23 июня 2025 21:46 (UTC +04:00)
Цены на нефть снижаются на биржах на фоне ударов по базам США

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Цены на нефть марок WTI и Brent снижаются почти на 6% на биржах на фоне ударов по базам США, сообщает в понедельник Trend.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

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