Американская бизнес-делегация посетит Азербайджан в рамках усилий по расширению связей в Среднем коридоре

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата США–Азербайджан (USACC), Американо-грузинский деловой совет и Американская торговая палата в Казахстане при поддержке Коммерческой службы США объявили о предстоящем визите американской бизнес-делегации в страны Среднего коридора, сообщает Trend со ссылкой на USACC.

Миссия под названием «Исследование торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики в регионе Среднего коридора» пройдет с 4 по 11 сентября 2025 года и охватит Казахстан, Азербайджан и Грузию.

«Эта стратегическая инициатива направлена на укрепление коммерческого взаимодействия вдоль Среднего коридора — важнейшего торгового маршрута на евразийском континенте, соединяющего Восток и Запад через Центральную Азию и Кавказ с Европой», — отметили в USACC.

В миссии примут участие американские компании, представляющие такие сектора, как энергетика, критическая инфраструктура, цифровая торговля, новые технологии, транспорт и логистика.

Программа визита предусматривает встречи на высоком уровне с государственными регуляторами, поездки на ключевые логистические объекты и в порты, зоны свободной торговли, а также деловые "круглые столы" с участием местных компаний и партнеров.

Делегация посетит Актау (Казахстан) — 4–5 сентября, Баку (Азербайджан) — 8–9 сентября и Грузию — 10–11 сентября.

«Средний коридор — это развивающийся маршрут для торговли и транзита, соединяющий Центральную Азию с Южным Кавказом через Каспийское море и выходящий в Восточную Европу и Средиземноморье. Его стратегическое географическое положение, развитая логистическая инфраструктура, современные порты, грузовые терминалы и зоны свободной торговли создают значительные возможности для перемещения товаров и услуг между Европой и Азией», — говорится в заявлении.

Как отметили в USACC, пандемия COVID-19 и продолжающиеся геополитические изменения в Восточной Европе продемонстрировали уязвимость глобальных цепочек поставок к непредсказуемым сбоям.

«На этом фоне Средний коридор выделяется как безопасная, предсказуемая и интегрированная сеть транспортных маршрутов с согласованными услугами. В последние годы всё больше западных компаний расширяют свое присутствие в странах коридора, осознавая его стратегическую ценность для диверсификации и укрепления цепочек поставок», — заключили в USACC.