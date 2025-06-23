Израильская армия раскрыла цели авиаударов по Тегерану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыла цели сегодняшних авиаударов по Тегерану, заявив, что удары были направлены по силам внутренней безопасности и объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает Trend.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, удары были нанесены по объектам, расположенным в центральной части Тегерана:

штаб-квартире сил «Басидж» и бригаде «Альбарез», отвечающим за обеспечение безопасности в ряде городов провинции Тегеран;

подразделениям разведки и полиции общей безопасности, входящим в структуру вооружённых сил Ирана;

Генеральному штабу КСИР «Тараллах» и ещё одной бригаде, находящейся под его командованием.

Израильская сторона не предоставила информации о масштабах нанесённого ущерба. Иранские официальные лица пока не выступили с официальным заявлением. Атаки произошли на фоне нарастающей напряжённости в регионе.