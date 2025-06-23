Онлайн страхование путешествий в приложении Yelo

У вас уже могут быть планы на туристический сезон, и одним из важных аспектов является страхование. Теперь, благодаря приложению Yelo, те, кто планирует поездку, могут организовать её более безопасно и удобно!



Оформить туристическую страховку через приложение Yelo стало проще и быстрее. Для этого достаточно перейти в меню «Дополнительно» и заполнить необходимые данные в разделе «Страхование». С помощью цифрового решения вы можете выполнить этот процесс в любое время и в любом месте. Ваш страховой документ будет храниться в электронном виде в приложении и всегда будет доступен.



Главные преимущества покупки туристической страховки через приложение Yelo — это простота и скорость. Больше не нужно тратить время на поиск страховых компаний — теперь достаточно нескольких кликов, чтобы обеспечить безопасность своей поездки.



Приложение Yelo также предоставляет возможность заказать справку из посольства. Справка будет доставлена на ваш адрес курьером в течение 1 рабочего дня после оформления заказа. Yelo Bank продолжает предоставлять своим клиентам самые удобные и простые в использовании решения в цифровом мире. Подготовьтесь к поездке и мгновенно оформите туристическую страховку через приложение Yelo! Чтобы скачать приложение Yelo, перейдите по ссылке: http://bit.ly/43l80Bt



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