В Иране раскрыт объем закупленной по гарантии пшеницы

БАКУ/Trend/ - В период с 5 апреля по 18 июня 2025 года в Иране у сельхозпроизводителей было закуплено по гарантии 3 миллиона 550 тысяч тонн пшеницы на общую сумму 729 триллионов риалов (примерно 1 миллиард 120 миллионов долларов США).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Ирана, об этом заявил министр сельского хозяйства страны Голамреза Нури на совещании с участием представителей министерства.

По его словам, на сегодня производителям выплачено 60 процентов от общей суммы — 433 триллиона риалов (примерно 666 миллионов долларов США), оставшаяся часть средств будет выплачена поэтапно.

Отмечается, что в текущем году в Иране пшеница была засеяна на площади 6 миллионов 390 тысяч гектаров.

Согласно установленным расценкам на текущий иранский год (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года), закупочная цена одного килограмма хлебной пшеницы составляет 205 тысяч риалов (примерно 0,38 доллара США), а одного килограмма твердой пшеницы — 210 тысяч риалов (примерно 0,39 доллара США).