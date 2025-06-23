Атаки США и Израиля на Иран повлекут долгосрочные негативные последствия - Арагчи

БАКУ/ Trend/ - Военные авиаудары США и Израиля по Ирану приведут к негативным последствиям не только для Ирана, но и для всего региона, международного сообщества и международного права в целом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге в Москве заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, атаки были нанесены без наличия какой-либо непосредственной угрозы со стороны Ирана.

"Атака США на Иран не может быть квалифицирована иначе как акт агрессии. В ответ на незаконную агрессию у Ирана есть полное право на самооборону - это наше законное право",- подчеркнул он.

Арагчи добавил, что на фоне серьезных угроз международному праву консультации и координация позиций между Ираном и Россией приобретают особую значимость.

Напомним, что накануне 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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