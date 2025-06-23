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Путин назвал агрессию против Ирана безосновательной

Иран Материалы 23 июня 2025 14:08 (UTC +04:00)
Путин назвал агрессию против Ирана безосновательной

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин заявил о полной поддержке позиции Ирана по ситуации в регионе на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который находится с визитом в Москве, передает Trend.

"Происходящее событие хорошо известно, оно ясно и однозначно сформулировано министерством иностранных дел России и отражает позицию, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул глава государства.

По его словам, неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Он отметил важность совместных усилий по оказанию поддержки иранскому народу в сложившейся ситуации.

Президент выразил удовлетворение визитом Арагчи и подчеркнул, что встреча в Москве дает возможность обсудить все острые вопросы и совместно выработать пути выхода из нынешнего кризиса.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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