Путин назвал агрессию против Ирана безосновательной

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин заявил о полной поддержке позиции Ирана по ситуации в регионе на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который находится с визитом в Москве, передает Trend.

"Происходящее событие хорошо известно, оно ясно и однозначно сформулировано министерством иностранных дел России и отражает позицию, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул глава государства.

По его словам, неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Он отметил важность совместных усилий по оказанию поддержки иранскому народу в сложившейся ситуации.

Президент выразил удовлетворение визитом Арагчи и подчеркнул, что встреча в Москве дает возможность обсудить все острые вопросы и совместно выработать пути выхода из нынешнего кризиса.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.