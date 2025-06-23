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Азербайджан выразил Сирии соболезнования в связи с терактом в церкви

Политика Материалы 23 июня 2025 15:25 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил Сирии соболезнования в связи с терактом в церкви

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил Сирии соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в церкви в Дамаске, передает Trend.

"Мы решительно осуждаем ужасный террористический акт против церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в столице Сирии, Дамаске. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от этого акта насилия. Выражаем солидарность с сирийским правительством и народом и призываем к единству в борьбе с экстремизмом", - говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети.

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