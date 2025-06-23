На севере Израиля объявлена тревога из-за ракетного удара - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - В населенных пунктах, расположенных на севере Израиля, прозвучал сигнал тревоги в связи с запуском баллистических ракет из Ирана.

Об этом сообщили Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

ЦАХАЛ заявляет, что армейские комплексы противовоздушной обороны нейтрализуют угрозы. В населенных пунктах, где звучит сигнал тревоги, гражданскому населению предписано укрыться в бомбоубежищах.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по территории Ирана. В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе генералы, а также ученые-атомщики и другие лица.

В ответ Иран тем же вечером провел масштабную операцию под названием «Истинное обещание III», запустив сотни баллистических ракет и беспилотников по израильским городам, включая Тель-Авив. Атаки привели к жертвам среди мирного населения и разрушениям.

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