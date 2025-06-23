В Нахчыване начнет работу Центр гемодиализа

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что Центр гемодиализа в Нахчыване начнет работу в конце следующего месяца.

Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечено, что в настоящее время предпринимаются важные шаги по расширению услуг гемодиализа в системе здравоохранения Автономной Республики.

"Одним из основных реализуемых проектов является создание Центра гемодиализа, направленного на повышение качества специализированной медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, и обеспечение их оборудованием, отвечающим современным требованиям.

Основной целью создания центра является создание условий для предоставления качественных медицинских услуг нашим гражданам, страдающим почечной недостаточностью, которые зависят от диализа в Автономной Республике.

В целях более эффективного, качественного и комфортного оказания медицинских услуг пациентам в центр были куплены 53 аппарата для гемодиализа, изготовленных по новейшим технологиям и оснащенных высококачественным телевизором с выходом в интернет и разъемом для наушников, интегрированным в аппарат для более удобной и эффективной организации лечебного процесса, а также 48 кресел для гемодиализа 3 электроприводами управления.

Ожидается, что Центр гемодиализа начнет работу в конце следующего месяца.

Также принимаются меры по улучшению услуг гемодиализа в регионах автономной республики. С этой целью в Шарурскую районную центральную больницу и Кенгерлинскую районную центральную больницу, которые функционируют при Шарурском региональном медицинском центре, а также в Джульфинскую районную центральную больницу и Ордубадскую районную центральную больницу, которые функционируют при Джульфинском региональном медицинском центре, недавно были доставлены аппараты для гемодиализа и кресла для гемодиализа.

Эти меры направлены на улучшение качества услуг гемодиализа в регионах автономной республики и повышение доступности медицинских услуг для граждан", - говорится в информации.

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