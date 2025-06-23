Азербайджанским военнослужащим, завершившим обучение в России, вручены дипломы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с договором между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере военного образования, в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге состоялась церемония выпуска азербайджанских слушателей, завершивших обучение по уровням клинической ординатуры и базового высшего медицинского образования.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Выступившие на церемонии поздравили выпускников и пожелали им успехов в будущей служебной деятельности.

Дипломы и нагрудные знаки были вручены военнослужащим Азербайджанской Армии, успешно завершившим обучение по соответствующим уровням образования.

В текущем году из данного высшего военного учебного заведения выпустились 8 офицеров медицинской службы Азербайджанской Армии по программе клинической ординатуры и 2 офицера по уровню базового высшего медицинского образования.

Лейтенант медицинской службы Рашад Девришов, обучавшийся по уровню базового высшего медицинского образования, окончил академию с отличием",- отмечается в сообщении ведомства.

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