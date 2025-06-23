В Иране предложили запретить въезд в страну главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси

БАКУ /Trend/ - Предложено запретить въезд в Иран генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Ковсери.

"Я предложил Верховному Совету национальной безопасности Ирана навсегда запретить Рафаэлю Гросси въезд в Иран",- отметил он.

Отметим, что в Иране некоторые официальные лица и общественные круги обвиняют главу МАГАТЭ в причастности к атакам на иранские ядерные объекты.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что накануне 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!