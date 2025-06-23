За время существования Бакинской летней энергетической школы в ней приняли участие тысячи специалистов - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - За время существования Бакинской летней энергетической школы в ней приняли участие тысячи зарубежных и азербайджанских специалистов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на официальном открытии 19-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School – BSES 2025).

"В этом году у нас 47 участников из 15 стран. Среди них — Азербайджан, а также традиционные страны вдоль Южного газового коридора: Болгария, Греция, Хорватия, Казахстан, Турция, Италия. Но есть и участники из более отдалённых стран — Чили, США, Вьетнам. Также присутствуют Германия, Великобритания, Пакистан, Испания — география весьма обширная. В прошлом году были представители Нигерии и Саудовской Аравии, так что состав участников ежегодно меняется", - сказал он.

Ф. Исмаилзаде подчеркнул, что эта программа была запущена 19 лет назад. За это время в ней приняли участие тысячи зарубежных и азербайджанских специалистов среднего звена.

Он также отметил, что в каспийском регионе идёт активное развитие возобновляемых источников энергии, реализуются инфраструктурные проекты и инициативы по улучшению связей с Центральной Азией.

"Наш регион — это не только колыбель нефтяной и газовой промышленности, и мы, конечно, будем об этом говорить в рамках программы, — но и регион, постоянно находящийся в фокусе геополитических и энергетических процессов", - сказал Ф. Исмаилзаде.