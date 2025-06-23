Казахстан увеличил инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций Казахстана в экономику Азербайджана составил 5,871 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции в экономику Азербайджана из указанной страны увеличились на 4,365 миллиона долларов США, или в 3,9 раза.

Доля инвестиций из Казахстана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 0,4%.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года инвестировал в экономику Казахстана 2,779 млн долларов США, что на 145 тыс. долларов США, или на 5% меньше, чем за тот же период 2024 года.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций удельный вес азербайджанских инвестиций, осуществляемых в Казахстан, составил 0,9%.

Напомним, что в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в Азербайджан составил 1,506 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в указанную страну - 2,924 миллиона долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США, или 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США, или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.