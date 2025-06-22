Удары Ирана по Израилю не прекратятся — КСИР

БАКУ/ Trend/ - Военно-воздушные операции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана против Израиля будут продолжены.

Как передаёт Trend, об этом заявил главнокомандующий КСИР, генерал армии Мохаммад Пакпур.

По его словам, удары Ирана нанесли серьёзный ущерб Израилю.

Пакпур подчеркнул, что с течением времени сплочённость внутри Ирана только усиливается, превращаясь в широкомасштабное движение.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.