БАКУ/ Trend/ - Узбекистан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Узбекистана Акрор Бурханов, передаёт Trend.

«Стремительно обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Узбекистан призывает все стороны региона искать мирные решения проблемы. В этой связи мы призываем граждан Узбекистана воздержаться от поездок в Израиль и Иран и просим тех, кто уже находится в этих странах, по возможности переместиться в более безопасные районы. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности, и мы просим наших граждан сохранять бдительность и внимательно следить за официальными сообщениями», — заявил Бурханов.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.