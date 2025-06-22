Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - В рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, будущие шаги в этом направлении, а также текущая региональная ситуация.

Министры выразили удовлетворение развитием политических отношений между Азербайджаном и Сомали. Обе стороны подчеркнули важность интенсификации политического диалога, расширения торгово-экономических связей, а также углубления сотрудничества в ряде направлений, включая сельское хозяйство, «зеленую» энергетику, гуманитарную сферу и образование.

Джейхун Байрамов высоко оценил активную позицию Сомали в рамках ОИС, Движения неприсоединения и ООН, отметив важность взаимной поддержки ради единства исламского мира.

Было подчеркнуто значение участия Сомали в гуманитарных и развивающих проектах Азербайджана, в том числе в образовательных грантах. Высоко оценено стремление Сомали воспользоваться опытом Азербайджана в сфере службы ASAN.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.