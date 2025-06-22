Семь военнослужащих КСИР погибли в результате израильских авиаударов по Йезду

БАКУ/ Trend/ - Семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате израильских авиаударов по городу Йезд в центральной части Ирана, сообщает Trend.

Как заявили в штабе «Аль-Кадир» КСИР в провинции Йезд, в ходе атак погибли двое солдат, еще несколько получили ранения.

Напомним, утром 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по территории Ирана. В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе генералы, а также ученые-атомщики и другие чиновники.

В ответ Иран тем же вечером провел масштабную операцию под названием «Истинное обещание III», запустив сотни баллистических ракет и беспилотников по израильским городам, включая Тель-Авив. Атаки привели к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения.