Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца текущего иранского года (21 марта - 21 мая 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан сократился на 31,4% по стоимости и на 30,7% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, за 2 месяца Иран экспортировал в Казахстан около 60,8 тыс. тонн ненефтяной продукции на сумму 29,4 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан составил около 87,8 тыс. тонн на сумму 42,9 млн долларов США.

Статистика показывает, что Иран в основном экспортировал в Казахстан сельскохозяйственную и пищевую продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию и т. д.

Товарооборот Ирана с Казахстаном за 2 месяца составил 82,8 тыс. тонн на сумму 36 млн долларов США. Товарооборот снизился на 36,3% в стоимостном и на 33,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Таможенной администрации Ирана, экспорт ненефтяных товаров из Ирана за первые два месяца текущего иранского года составил 24,6 млн тонн на сумму 8,24 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт Ирана сократился на 0,11% по стоимости и увеличился на 4,4% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 г.).