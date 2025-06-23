Рейс American Airlines совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Дели — Нью-Йорк, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту, сообщает Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Самолёт Boeing 787-9 Dreamliner благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 02:30 по местному времени.

Пассажиру была незамедлительно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время проводится необходимая медицинская оценка, и за состоянием пассажира продолжается наблюдение.

После завершения всех необходимых процедур воздушное судно возобновило полёт и в 10:31 вылетело из Баку в пункт назначения — Лондон.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную и профессиональную поддержку воздушным судам в экстренных ситуациях.