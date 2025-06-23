В Азербайджане оглашен приговор обвиняемому в госизмене

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении обвиняемого в государственной измене Бахруза Самедова.
Как сообщает в понедельник Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева был вынесен приговор обвиняемому Бахрузу Самедову.
По решению суда, он был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет.
Отметим, что Бахруз Самедов был задержан в августе прошлого года во время оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ Азербайджана и обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении.
Службой государственной безопасности ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
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