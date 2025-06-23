Минобороны Катара: ракетная атака на базу Эль-Удейд успешно отражена, пострадавших нет

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд, сообщает Trend.

Как отмечается в официальном заявлении, благодаря бдительности Вооружённых сил и принятым превентивным мерам, обошлось без жертв и пострадавших.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

Министерство обороны вновь заверило, что воздушное пространство и территория Государства Катар остаются в безопасности, а Вооружённые силы страны находятся в полной боевой готовности для отражения любых угроз.

Ведомство также призвало граждан и иностранных резидентов отслеживать информацию из официальных источников и соблюдать рекомендации государственных органов.

Отметим, что Корпус стражей Исламской революции ранее нанёс ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре.