МИД Катара решительно осудил ракетную атаку Ирана на авиабазу США

БАКУ /Trend/ - Катар решительно осудил ракетную атаку Ирана на американскую авиабазу Эль-Удейд в стране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Это грубое нарушение суверенитета, международного права и Устава ООН», - сказал официальный представитель МИД Катара аль-Ансари.

Катарская сторона заявила о праве на адекватный ответ в соответствии с международным правом и призвала к немедленному прекращению военных действий и возвращению к дипломатическим переговорам для сохранения стабильности в регионе.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.