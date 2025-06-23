Парламент Ирана намерен утвердить проект по прекращению сотрудничества с МАГАТЭ – спикер

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана намерен утвердить проект по прекращению сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента его председатель Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, с одобрением этого проекта сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет приостановлено до тех пор, пока не будут предоставлены фактические гарантии профессионального поведения этого агентства.

Галибаф сказал, что никакой немирной ядерной деятельности Иран не ведет.

"Однако весь мир ясно увидел, что Международное агентство по атомной энергии не выполнило ни одного из своих обязательств. Это агентство превратилось в политический инструмент. Иран рассматривает нападение США на ядерные объекты страны как нападение на стратегические объекты, содержащие мирные ядерные технологии. Иран считает нападение США на ядерные центры нападением на международные структуры. Потому что юридические обязательства Международного агентства по атомной энергии не смогли предотвратить эту атаку. Напротив, предоставляя недостоверные отчёты и секретную информацию о мирных ядерных программах Ирана противоположной стороне, Международное агентство по атомной энергии создало условия для атак на иранские ядерные объекты", - сказал он.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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