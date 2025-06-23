Приостановлены ли международные автомобильные грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном?

БАКУ /Trend/ - Вот уже некоторое время продолжается конфликт между Ираном и Израилем. Как произошедшие события повлияли на международные грузоперевозки автомобильным транспортом между Азербайджаном и Ираном?

В ответ на запрос Trend в связи с этим в Азербайджанском агентстве наземного транспорта сообщили, что осуществление международных грузовых перевозок автомобильным транспортом непрерывно продолжается.

Отмечено, что никаких ограничений на международные грузовые перевозки не вводилось.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!