Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане выросла вдвое

БАКУ /Trend/ - Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане за последний год выросла вдвое.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, об этом было сказано в ходе встречи министра Рашада Набиева с президентом и главным исполнительным директором компании Ookla Стивеном Бэем, находящимся с визитом в Баку.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ИКТ и реализации совместных проектов.

Стивен Бэй отметил, что за последние четыре года доступ к широкополосному интернету в Азербайджане увеличился в четыре раза, что является значительным показателем.

Руководство Ookla подчеркнуло, что показатели качества интернет-услуг в Азербайджане измеряются операторами и провайдерами с помощью инструмента Speedtest. Согласно результатам, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета за последний год выросла вдвое.