Иран будет готов ответить на любой следующий шаг США - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран будет готов снова ответить на любую новую атаку США.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ходе встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

По его словам, Иран не выступает за рост напряженности в регионе. Ракетный удар Ирана по военной базе Аль-Удейд в Катаре является ответом на откровенную агрессию США против территориальной целостности и суверенитета Ирана.

Со своей стороны, министр иностранных дел Мередов подтвердил позицию Туркменистана как близкого и дружественного соседа Ирана, заявив, что Ашхабад выразил свою обеспокоенность с самого первого дня атак Израиля на Иран. Он подчеркнул политику нейтралитета Туркменистана, назвав применение силы или угроз для разрешения споров совершенно неприемлемым и вновь заявив о поддержке дипломатических решений.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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