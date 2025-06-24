Премьер-министр Пакистана выразил обеспокоенность ракетными ударами Ирана по Катару

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф провел телефонный разговор с послом Государства Катар в Пакистане Али Мубараком Али Эссой Аль-Хатером, передает Trend.

В ходе телефонного разговора он выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о ракетных атаках Ирана на военную базу США в Катаре.

В ходе телефонного разговора премьер-министр выразил солидарность Пакистана с правительством и народом Катара в том, что он назвал «трудным и чувствительным временем». Он подчеркнул настоятельную необходимость для всех сторон проявлять сдержанность и предпринимать немедленные шаги по деэскалации напряженности в регионе.

«Мир и стабильность в Персидском заливе жизненно важны, и необходимо приложить все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации», — заявил премьер-министр Шахбаз Шариф.

Посол выразил благодарность Премьер-министру за оперативную реакцию после инцидента и за выражение поддержки руководству Катара и его народу в этот критический период.