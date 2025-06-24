При содействии Туркменистана около четырех тысяч иностранцев вернулись на родину

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан продолжает оказывать содействие в организации безопасного и беспрепятственного транзита иностранных граждан, выезжающих из Ирана через гуманитарные коридоры, в условиях обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, передает Trend.

Как сообщили в МИД Туркменистана, на сегодняшний день около 4000 человек уже вернулись на родину благодаря обеспеченному транзиту через территорию Туркменистана.

В общей сложности 52 государства обратились к туркменской стороне с просьбой содействовать возвращению их граждан. Все поступившие запросы рассматриваются и отрабатываются в оперативном порядке при тесном взаимодействии с аккредитованными в Туркменистане дипломатическими миссиями.