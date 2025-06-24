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При содействии Туркменистана около четырех тысяч иностранцев вернулись на родину

Туркменистан Материалы 24 июня 2025 04:46 (UTC +04:00)

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Аман Бакиев
Аман Бакиев
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АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан продолжает оказывать содействие в организации безопасного и беспрепятственного транзита иностранных граждан, выезжающих из Ирана через гуманитарные коридоры, в условиях обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, передает Trend.

Как сообщили в МИД Туркменистана, на сегодняшний день около 4000 человек уже вернулись на родину благодаря обеспеченному транзиту через территорию Туркменистана.

В общей сложности 52 государства обратились к туркменской стороне с просьбой содействовать возвращению их граждан. Все поступившие запросы рассматриваются и отрабатываются в оперативном порядке при тесном взаимодействии с аккредитованными в Туркменистане дипломатическими миссиями.

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