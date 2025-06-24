БАКУ/Trend/ - Израиль согласился на двустороннее прекращение огня с Ираном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Израиля.

Как сообщается, накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл заседание кабинета министров с участием министра обороны, начальника Генштаба и главы Моссада, на котором сообщил, что Израиль достиг всех целей операции "Ам Келави" — и даже намного большего.

"В результате операции Израиль устранил двойную немедленную экзистенциальную угрозу — как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством над Тегераном, нанесла тяжёлый удар по высшему военному руководству Ирана и уничтожила десятки ключевых правительственных объектов в стране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в течение последних суток ЦАХАЛ продолжал наносить мощные удары по правительственным целям в центре Тегерана, ликвидировал сотни бойцов «Басидж» и устранил ещё одного высокопоставленного ядерного учёного.

"Израиль выражает благодарность Президенту Дональду Трампу и Соединённым Штатам за их поддержку и участие в устранении иранской ядерной угрозы. В связи с достижением целей операции, и в полном согласии с президентом Трампом, Израиль согласился на его предложение о двустороннем прекращении огня", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Израиль жёстко ответит на любое нарушение режима прекращения огня.

"Операция "Ам Келави" принесла Государству Израиль исторические достижения и укрепила её позиции среди мировых держав. Это колоссальный успех для народа Израиля и его бойцов, устранивших две ключевые угрозы существованию нашего государства и обеспечивших вечность Израиля. Премьер-министр выступит с официальным заявлением в течение дня", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня.

"Между Израилем и Ираном достигнуто окончательное соглашение о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные операции!) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!

Официально прекращение огня начнёт Иран, на 12-м часу его начнёт Израиль, а на 24-м часу официальный конец 12-дневной войны будет приветствоваться всем миром.

Во время каждого из периодов режима прекращения огня противоположная сторона будет сохранять мир и уважение», - написал Трамп в Truth Social.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.