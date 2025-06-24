Сезон льгот для микробизнеса от Yelo Bank!

Yelo Bank запустил новую кампанию в летний сезон, предоставляя владельцам микробизнеса дополнительные возможности для развития. В рамках кампании предприниматели могут получить кредит до 100 000 манатов с отсрочкой основной суммы на 3 месяца.

Многие компании продолжают развивать свой бизнес летом, и Yelo Bank предлагает выгодную и гибкую финансовую поддержку с процентными ставками от 10% годовых для тех, кто хочет воспользоваться этим временем для роста.

Микрокредитный продукт Yelo Bank отличается быстрой обработкой заявок, прозрачными условиями и максимальным сроком погашения до 48 месяцев. Предприниматели могут адаптировать график платежей в соответствии с бизнес-циклами, что помогает эффективно управлять финансовыми обязательствами. Оформите микрокредит прямо сейчас: bit.ly/yelomikro

Чтобы подать заявку на кредит, достаточно посетить филиал Yelo Bank или оформить заявку онлайн через мобильное приложение Yelo Business. Подробную информацию об акции и условиях можно получить в колл-центре по телефону 981 или на сайте www.yelo.az.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!