Стала известна дата вступления в силу безвизового соглашения между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - Завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований граждан, имеющих общегосударственные паспорта", подписанном 23 апреля 2025 года в Пекине.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, соглашение вступит в силу 16 июля 2025 года.

Было отмечено, что в соответствии с соглашением граждане Азербайджанской Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта Азербайджанской Республики, и граждане Китайской Народной Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта Китайской Народной Республики, освобождаются от необходимости получения визы для въезда, выезда и транзита через территорию другой соответствующей стороны на срок, не превышающий тридцати дней за один визит и не превышающий в общей сложности девяносто дней в течение любого периода в сто восемьдесят дней.

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