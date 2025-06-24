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Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)

Энергетика Материалы 24 июня 2025 22:58 (UTC +04:00)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЕВЛАХ /Trend/ - В городе Евлах построена узловая подстанция «Евлах» 110/35/10 кВ ОАО «Азерэнержи».

Как сообщает Trend, подстанция, построенная 60 лет назад, уже не отвечала современным требованиям.

С целью улучшения энергоснабжения Центрально-Аранского региона, обеспечения потребителей бесперебойной и качественной электроэнергией, а также повышения надёжности и устойчивости энергосистемы, подстанция была полностью реконструирована. Новая узловая подстанция играет важную роль в обеспечении электроэнергией более 180 тысяч человек – всего города Евлах, а также части Бардинского и Уджарского районов. Кроме того, она имеет ключевое значение для передачи в энергосистему «зелёной» энергии, производимой на гидроэлектростанции «Варвара».

На подстанции установлено новое распределительное устройство напряжением 110 кВ, построен современный Центр цифрового управления. Работа подстанции контролируется в реальном времени. Энергообъект оснащён новейшим коммутационным оборудованием, основанным на цифровых технологиях, что полностью обеспечивает кибербезопасность электронных ресурсов. Применение подобных инновационных решений в энергосистеме позволяет сократить плановые и аварийные ремонтные расходы на 35%, потребность в запасных частях — на 29%, тем самым повышая общую эффективность. На подстанции также внедрена современная система учёта и контроля.

На территории подстанции создан трехэтажный Региональный учебно-образовательный и лабораторный центр, оснащённый всем необходимым оборудованием, установками и симуляторами. Здесь будут организованы курсы подготовки и повышения квалификации инженеров по 12 различным направлениям, что будет способствовать подготовке квалифицированных кадров в регионе и повышению уровня занятости.

Для наглядного обучения и лучшего усвоения знаний и навыков на прилегающей к подстанции территории установлен учебный симулятор, полностью оборудованный трансформаторами, современными коммутационными устройствами и компонентами воздушных и кабельных линий. В лабораторном центре, оснащённом современным тестово-диагностическим оборудованием, будут функционировать лаборатории по химии и экологии, по испытанию электрооборудования, а также калибровке измерительных приборов. Центр будет также оказывать поддержку в проведении тестово-диагностических работ для объектов распределительной сети, железнодорожной инфраструктуры и предпринимательских субъектов.

Отметим, что за последние пять лет ОАО «Азерэнержи» построило или полностью реконструировало 47 системно значимых передающих подстанций, было проложено 2500 километров высоковольтных линий электропередачи.

В стране построены 45 электростанций общей мощностью свыше 3000 мегаватт. Только на освобождённых от оккупации территориях построено 38 малых ГЭС общей мощностью 307 мегаватт. В результате проведённых за последние годы работ удельный расход условного топлива на каждый киловатт-час снизился с 284 до 252 граммов, удалось сэкономить 2,8 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 1 миллиона тонн углекислого газа.

Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями (ФОТО)
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