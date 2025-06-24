Еще 40 семьям вручены ключи от квартир в Гасанризе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Группа переселенцев, отправленная 24 июня в родной край, прибыла в село Гасанриз Агдеринского района.

Как сообщает Trend, 40 семьям, состоящим из 146 человек, которые переселены на данном этапе, были вручены ключи от восстановленных частных жилых домов.

Выступивший на церемонии вручения заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил переехавших в село жителей и пожелал им счастливой жизни на родной земле. Он сказал, что с учетом переселения, проведенного сегодня, в Гасанриз переехало 130 семей, то есть, 452 человека.

С. Гахраманов также отметил, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции и восстановлению в нескольких населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов. В ближайшее время в эти населенные пункты будет произведено переселение.

Село Гасанриз Агдеринского района круглосуточно обеспечено бесперебойной электроэнергией, питьевой водой и природным газом. В селе есть средняя школа на 246 учащихся, медицинский пункт, ясли и детский сад. Население села Гасанриз в основном занимается пчеловодством и животноводством. Первое переселение в село состоялось 3 марта этого года.

14:42

Очередная группа переселенцев, отправившаяся из Тертерского района, прибыла в село Гасанриз Агдеринского района.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, сегодня 146 бывших вынужденных переселенцев - 40 семей, вернулись в родной край - село Гасанриз Агдеринского района.

Группа переселенцев состоит из семей, временно размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

11:55

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 24 июня в село Гасанриз Агдеринского района и село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Гасанриз переселяются 40 семей - 146 человек, а одна семья в составе 4 человек - в Сарыджалы.

Как сообщает Trend, представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Исполнительной власти Тертерского района провожали семьи, переезжающие в село Гасанриз, с площади Флага в городе Тертер. Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную им всестороннюю заботу государства. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, вознесли молитвы за упокой души наших шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.