Smart Tech и Центробанк Азербайджана готовят проекты в сфере управления данными

БАКУ /Trend/ - Smart Tech совместно с Центральным банком Азербайджана поставили перед собой новые цели по двум проектам в области управления данными.

Об этом сказал сегодня Trend член Наблюдательного совета, вице-президент по продажам турецкой компании Smart Tech Нури Челикбой в рамках "FINTEX SUMMIT 2025 – выставки финансов и технологий". в Баку.

По его словам, Smart Tech принимает участие в саммите во второй раз и уже активно работает на азербайджанском рынке, сотрудничая с рядом местных банков.

"Наша специализация - работа с данными и аналитикой. Головной офис компании расположен в Стамбуле, а команда включает более 100 консультантов. На сегодняшний день у нас более 200 реализованных проектов", - отметил он.

Нури Челикбой подчеркнул, что азербайджанский рынок представляет большой интерес для компании, особенно в контексте взаимодействия с финансовыми и страховыми структурами.

Он отметил, что одной из основных целей является передача опыта, полученного в Турции, компаниям в Азербайджане.

"У нас есть масштабные проекты, особенно в области управления данными (Data driven). В этом году эти проекты приобрели большое значение и в Азербайджане. Все банки, финансовые учреждения хотят реализовать эти проекты. Мы также намерены оказать поддержку своими решениями в этой области", - сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Центральным банком Азербайджана по двум проектам, связанным с данными, отчетностью и аналитикой для высшего руководства.

"Пока рано раскрывать детали, но могу сказать, что проекты будут направлены на развитие систем подотчётности и управление данными. Мы надеемся, что уже в ближайшее время они начнут реализовываться", - заключил Челикбой.

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