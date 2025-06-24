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Азербайджан и Китай будут осуществлять взаимную правовую помощь по уголовным делам

Политика Материалы 24 июня 2025 17:18 (UTC +04:00)
Азербайджан и Китай будут осуществлять взаимную правовую помощь по уголовным делам

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Законопроект о "Договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" одобрен парламентом в первом чтении.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Законопроект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.

Сообщается, что документ был подписан 23 апреля 2025 года в Пекине.

Договор направлен на содействие эффективному сотрудничеству в области взаимной правовой помощи по уголовным делам между двумя государствами.

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