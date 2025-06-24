Италия благодарна Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан страны — посол

БАКУ /Trend/ - Италия выражает благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан страны.

Как передает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджанской Республике Лука Ди Джанфранческо в рамках приёма, организованного по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

В ходе выступления посол отметил, что за последнюю неделю Азербайджан оказал содействие в обеспечении въезда на свою территорию из Ирана большого числа итальянских граждан.

По его словам, этот жест продемонстрировал высокий уровень сотрудничества и гуманитарной солидарности между двумя странами.

«Мы глубоко признательны нашим азербайджанским друзьям за помощь и поддержку, оказанную нашим гражданам в трудный момент», — подчеркнул посол.