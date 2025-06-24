В Азербайджане будут внесены изменения в закон о платежных системах

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана ведет работу над проектом изменений в закон "О платежных услугах и платежных системах".

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал директор департамента по платежным услугам и надзору за деятельностью платежных систем ЦБА Ульфат Юсифов на проходящей в Баку выставке финансов и технологий - Fintex Summit 2025.

Он отметил, что Центральный банк всегда приветствует представление участниками рынка инновационных продуктов.

"Мы с учетом многочисленных обращений подготавливаем соответствующий проект изменений в закон "О платежных услугах и платежных системах" и другие вытекающие из него нормативные акты. Мы считаем, что в этом проекте в Азербайджане, как и во многих странах, будут представлены инновационные услуги в финансовом, платежном секторах", - сказал директор департамента.

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