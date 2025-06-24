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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с прекращением огня между Израилем и Ираном

Политика Материалы 24 июня 2025 17:01 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с прекращением огня между Израилем и Ираном

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с режимом прекращения огня между Израилем и Ираном, сообщает во вторник Trend.

"Азербайджан приветствует объявление прекращения огня между Израилем и Ираном", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что такое развитие событий является важным шагом на пути к снижению напряжённости и восстановлению стабильности в регионе.

"Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении режима прекращения огня, и призываем к его полному соблюдению во избежание очередных человеческих жертв и страданий. Готовы поддержать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

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