Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 24 июня состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на заседании, прошедшем под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова, в рамках повестки были подробно обсуждены ход выполнения данных правительству поручений, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2024 года номер 268, а также проделанная работа, в том числе электронизация обращений предпринимателей в государственные органы и цифровизация услуг, создание подсистемы Mygov Biznes и предоставление нецифровизированных государственных услуг в ASAN xidmət, оптимизация государственных услуг и взимаемых платежей, пересмотр размеров и правовых оснований платы за услуги и другие текущие вопросы.

С докладом по вопросам повестки заседания выступил министр экономики Микаил Джаббаров.

Затем по вопросам, вытекающим из соответствующего Указа Президента Азербайджанской Республики, выступили министр юстиции Фарид Ахмедов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, а также председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Члены Экономического совета провели обстоятельные обсуждения представленной экономической повестки.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения и даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

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